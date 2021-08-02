Prédio do antigo cine Santa Cecília terá moradores em apartamentos até o fim do ano

O edifício Santa Cecília, na esquina das avenidas República e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, que já foi prédio comercial e até cinema, está sendo reformado e transformado em residencial. Trinta e cinco novos apartamentos serão destinados a famílias de baixa renda através do projeto "Reassentamento". São pessoas dos bairros Piedade, Moscoso, Fonte Grande e Santa Clara que foram obrigados a deixar suas casas em decorrência de projetos de intervenção urbana, preservação ambiental e remoção de áreas impróprias à habitação. Segundo a prefeitura da Capital, 90% das intervenções já estão concluídas. As unidades residenciais devem ser entregues neste segundo semestre. É o que explicou o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: