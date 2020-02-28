Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PESQUISA

Preços de remédios variam até 450% em Vitória

Pesquisa do Procon mostrou diferença em mesmo medicamento sendo vendido em farmácias diferentes

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 15:32

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

28 fev 2020 às 15:32
Uma pesquisa comparativa de preços do Procon Vitória apontou uma diferença de até 450% no preço dos remédios em diferentes farmácias da Capital. Divulgado nesta quinta-feira (27), o relatório mostrou que, por exemplo, o paracetamol genérico, de 200mg/ml, era vendido a R$ 2,50 em uma farmácia, enquanto em outra, era comercializado a R$ 13,70. No CBN Cotidiano desta sexta-feira (28), o secretário municipal de Cidadania de Vitória, Bruno Toledo, comentou o resultado da pesquisa e indicou como o consumidor pode pesquisar para pagar menos pelos produtos. Acompanhe! 
Entrevista - Lucas Valadão - Bruno Toledo - 28-02-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados