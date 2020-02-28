Preços de remédios variam até 450% em Vitória

Uma pesquisa comparativa de preços do Procon Vitória apontou uma diferença de até 450% no preço dos remédios em diferentes farmácias da Capital. Divulgado nesta quinta-feira (27), o relatório mostrou que, por exemplo, o paracetamol genérico, de 200mg/ml, era vendido a R$ 2,50 em uma farmácia, enquanto em outra, era comercializado a R$ 13,70. No CBN Cotidiano desta sexta-feira (28), o secretário municipal de Cidadania de Vitória, Bruno Toledo, comentou o resultado da pesquisa e indicou como o consumidor pode pesquisar para pagar menos pelos produtos. Acompanhe!