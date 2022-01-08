Preços de materiais escolares podem variar até 164% em Vitória

Início de ano, temporada de matrícula e rematrículas nas escolas, e com o período, chega o momento de comprar material escolar. Um levantamento do Procon Vitória mapeou os preços dos produtos mais procurados nas compras de material escolar. A maior variação de preços identificada foi de 164%, encontrada no custo da régua plástica, com preços que vão de R$2,50 a R$6,60. É o que explica a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Denize Izaita - 08-01-22.mp3