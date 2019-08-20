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MOBILIDADE URBANA

Preço menor na licitação inviabiliza obras na Segunda Ponte a noite

Ouça a entrevista com o superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 ago 2019 às 12:16
As obras de recuperação da Segunda Ponte devem durar 12 meses, segundo expectativa do superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o superintendente explicou que com a publicação, nesta terça-feira (20), do contrato de execução da obra no Diário da União, num período de até trinta dias a vencedora da licitação dará início aos trabalhos num trecho de 1,3 Km que compreende as alças e os pilares que estão sobre o mar. O custo da obra é estimado em R$ 5,1 milhões. 
As obras de restauração da Segunda Ponte envolverão a limpeza da superfície de concreto, substituição de armaduras danificadas, o preenchimento de espaços com concreto, além da recuperação da estrutura da via e troca de juntas. Por conta do edital para contratação dos serviços envolver menor preço, o trabalho não será executado durante noite ou madrugada, o que poderá gerar transtornos no trânsito, já que se trata de uma das principais ligações entre Vila Velha, Cariacica e Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 20-08-19

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