Preço menor na licitação inviabiliza obras na Segunda Ponte a noite

As obras de recuperação da Segunda Ponte devem durar 12 meses, segundo expectativa do superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o superintendente explicou que com a publicação, nesta terça-feira (20), do contrato de execução da obra no Diário da União, num período de até trinta dias a vencedora da licitação dará início aos trabalhos num trecho de 1,3 Km que compreende as alças e os pilares que estão sobre o mar. O custo da obra é estimado em R$ 5,1 milhões.