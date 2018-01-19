Preço de material escolar pode variar até 300% em Vitória, aponta Procon

Compra de material escolar envolve aquela lista clássica de lápis, borracha, apontador, canetas... Mas na hora de ir às compras, nesta época do ano, é bom que o consumidor fique atento. O preço do material escolar varia até 300% de uma papelaria para outra em Vitória. Isso é o que apontou uma pesquisa do Procon Municipal divulgada nesta quinta-feira (18). A pesquisa apontou, por exemplo, que o preço de uma borracha branca é comercializada entre R$ 0,50 até R$ 2.
E, justamente, na época de maior movimentação nas papelarias de todo o País é bom que os pais e responsáveis fiquem atentos - e busquem a pesquisa de preço para evitar gastos desnecessários. A orientação é da gerente do Procon Municipal de Vitória, Hérica Correa. Nesta edição do CBN Cotidiano ela detalha a pesquisa e traz outras orientações ao consumidor. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correa - 19-01-18.mp3