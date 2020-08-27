Preço da lajota e tinta: impactos da alta procura de material de construção

Em Cariacica, tijolos sustentáveis são produzidos com cimento, evitando a extração de barro de mananciais Crédito: divulgação

A pandemia do novo coronavírus também tem trazido efeitos a setores da economia como o de material de construção. Pelo país, como no estado da Bahia, há registro de que o período chuvoso e o aumento de demanda por tijolos durante a pandemia trouxe um aumento na compra de unidades da cerâmica e, clientes, têm até mesmo dificuldade para encontrá-los.

E no Espírito Santo? O reflexo da enorme demanda que surgiu na pandemia teve reflexo no preço. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta-feira (27), Lésio Romulo Contarini Junior, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória, explica o cenário.

"Tiveram um impulso tão grande da indústria do 'faça você mesmo' que eles (fornecedores) não está dando conta. Simplesmente, a demanda é muito superior à oferta e, com isso, começaram a ter aumento de preços. Fiz pesquisa com lojistas que confirmaram essa tendência. O aumento de preço é até de 10%, 20% e mesmo assim a demanda não diminui. Neste último mês chegou, se comparado ao ano passado, em 100% o preço das lajotas. Mesmo, assim, a demanda continua super alta", explica.

Ouça toda a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Lésio Romulo - 27-08-20