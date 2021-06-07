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Valor nas alturas!

Preço da carne bovina se mantém alto e impacta outros produtos no ES

O entrevistado é o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:40
Carne vermelha, carne bovina
Preço da carne bovina subiu Crédito: Pexels
Você percebeu a escalada dos preços dos cortes bovinos? Para fugir desse aumento, muitos consumidores passaram a recorrer a proteínas mais baratas como a carne de porco, de frango e o ovo. O problema é que agora o preço desses produtos também está subindo e, para agravar a situação, o poder de compra das famílias tem caído em função da pandemia.
Em um levantamento de A Gazeta, o quilo do peito de frango na bandeja está saindo por R$ 13,99 em supermercados da Grande Vitória, sendo que em março o mesmo produto custava R$ 11,99. Para as carnes suínas e os ovos, a situação não é diferente.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explicou que, por enquanto, os consumidores ainda não estão sentindo a totalidade desse aumento. A tendência é aumentar ainda mais. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Helio Schneider - 07/06/2021

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