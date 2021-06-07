Preço da carne bovina se mantém alto e impacta outros produtos no ES

Preço da carne bovina subiu Crédito: Pexels

Você percebeu a escalada dos preços dos cortes bovinos? Para fugir desse aumento, muitos consumidores passaram a recorrer a proteínas mais baratas como a carne de porco, de frango e o ovo. O problema é que agora o preço desses produtos também está subindo e, para agravar a situação, o poder de compra das famílias tem caído em função da pandemia.

Em um levantamento de A Gazeta, o quilo do peito de frango na bandeja está saindo por R$ 13,99 em supermercados da Grande Vitória, sendo que em março o mesmo produto custava R$ 11,99. Para as carnes suínas e os ovos, a situação não é diferente.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explicou que, por enquanto, os consumidores ainda não estão sentindo a totalidade desse aumento. A tendência é aumentar ainda mais. Ouça: