Preciso declarar Imposto de Renda do meu Airbnb? Entenda! Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o assunto em destaque é aluguel de temporada. Os aluguéis por temporada por meio de plataformas, como Airbnb e Booking, estão permitindo que muitos brasileiros gerem uma renda extra com imóveis residenciais. Mas esse tipo de atividade também deve ser declarada no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)? Essa e outras dúvidas quem esclarece é a do conselheira Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!