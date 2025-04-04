Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IR 2025

Preciso declarar Imposto de Renda do meu Airbnb? Entenda!

Ouça as explicações da conselheira Conselho Regional de Contabilidade, Tamires Endringer

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:15
Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb
Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb Crédito: Pixabay
Preciso declarar Imposto de Renda do meu Airbnb? Entenda! Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o assunto em destaque é aluguel de temporada. Os aluguéis por temporada por meio de plataformas, como Airbnb e Booking, estão permitindo que muitos brasileiros gerem uma renda extra com imóveis residenciais. Mas esse tipo de atividade também deve ser declarada no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)? Essa e outras dúvidas quem esclarece é a do conselheira Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IR 2025 - Tamires Endringer - 04-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados