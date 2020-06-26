Precisamos nos isolar novamente, diz procuradora-geral de Justiça

Audiência pública virtual do Ministério Público sobre coronavírus e o pacto pela vida Crédito: Ministério Público

O Ministério Público do Espírito Santo realizou, nesta sexta-feira (26), uma audiência pública virtual com o objetivo de estimular os capixabas a reforçar as medidas de prevenção e combate à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo a procuradora-Geral de Justiça do Estado, Luciana Andrade, em entrevista ao CBN Cotidiano, os recorrentes registros de baixos níveis de isolamento no Estado foram o ponto-chave para promover a audiência e despertar o engajamento da população. Cerca de 3 mil pessoas participaram do evento online. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Luciana Gomes Ferreira de Andrade - 26-06-20

Entre os temas elencados no encontro: ônibus do transporte público cheios, praias lotadas, pessoas sem máscara nas ruas, falta de EPI para profissionais que atendem em unidades de saúde, problemas com a educação com aulas remotas, entre outros. A procuradora-geral afirmou que é necessário conversar sobre o combate ao novo coronavírus com todos os seguimentos da população de maneira mais próxima, desde os centros urbanos até as áreas periféricas. "O diálogo deve prevalecer", destacou.

Indagada sobre o relaxamento das medidas, Andrade ressaltou: "Não é possível saber como a pandemia vai se comportar se relaxarmos totalmente. Nesse momento, no Espírito Santo, é necessário que a população recue no relaxamento. Precisamos nos isolar novamente porque o número de casos e óbitos está aumentando bastante".