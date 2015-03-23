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ESPÍRITO SANTO

Precisamos de vários anos para implantação em toda rede estadual, diz secretário sobre Escola Viva

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Educação, Haroldo Rocha, esclareceu alguns pontos que geraram debate nos últimos dias

Publicado em 23 de Março de 2015 às 17:30

Publicado em 

23 mar 2015 às 17:30
Nas últimas semana, um intenso debate sobre o projeto "Escola Viva" tomou a Assembleia Legislativa, alunos e professores da rede estadual. As dúvidas sobre a implantação culminaram na retirada do pedido de urgência do projeto de Lei na Assembleia Legislativa. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Educação, Haroldo Rocha, esclareceu alguns pontos divergentes. Segundo ele, o projeto não é considerado de escola em tempo integral, mas de "educação integral" e o estudo será orientado, pois se vê a permanência do aluno em único turno, com almoço de cerca de uma hora. O secretário fala ainda que o modelo atual de jornada dos professores não será mantido, pois de 25 horas semanais eles teriam 40 horas semanais dentro da Escola Viva, sendo educadores efetivos. Sobre a infraestrutura, o secretário explica que o projeto só irá avançar em escolas que possuem boa infraestrutura, para a construção de laboratórios. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Sec Aroldo Rocha - 23-03-15

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