"Precisamos construir pontes, e não erguer muros", diz padre Kelder

Ontem (17), foi lançada a Campanha da Fraternidade 2021 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O tema escolhido foi “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e, neste ano, a campanha é promovida de forma ecumênica em conjunto com outras denominações cristãs. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, explicou que a mensagem da campanha é para todos aqueles que quiserem ouvir: "precisamos construir pontes e não erguer muros". O sacerdote também se pronunciou sobre a ala conservadora da Igreja, que criticou o tema escolhido: "promover divisão na Igreja significa esfacelar o corpo de Cristo". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Padre Kelder - 18-02-21