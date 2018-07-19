Prazo para pedir voto em trânsito vai até 23 de agosto; conheça regra

Desde a última terça-feira (17) foi aberto o prazo para o eleitor pedir o voto em trânsito, que poderá ser usado pelo eleitor que não estiver na cidade em que vota no dia da eleição. Assim, ao avisar à Justiça Eleitoral sobre o local em que estará, o cidadão poderá votar no pleito. Para isso, basta procurar o cartório eleitoral e indicar a cidade em que deve realizar o voto. A data final para a troca é o dia 23 de agosto. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, explica o eleitor deve estar atento sobre esse pedido.

"Quem fizer esse pedido deve ficar atento ao prazo de 23 de agosto. Se após esse prazo, houver mudança de planos para a data da eleição, quem fez o pedido não poderá votar no domicilio eleitoral, mas apenas onde fez a comunicação. Ou fazer a justificativa", explicou.

Ainda assim, somente cidades com mais de 100 mil eleitores é que podem ser usadas para voto em trânsito. "No Espírito Santo isso só será possível na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim", explicou Danilo.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Marchiori - 19-07-18

Serviço:

- Quem estiver fora do Estado de seu domicílio eleitoral poderá votar em trânsito apenas para presidente da República. O mesmo vale para o eleitor inscrito no exterior que estiver em trânsito no território nacional. Já para quem estiver dentro no estado de seu domicílio eleitoral, haverá a possibilidade de votar nas eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.