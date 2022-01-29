Prazo para optar pelo Simples Nacional termina nesta segunda (31)

O prazo para o pequeno empresário optar pelo Simples Nacional termina na próxima segunda-feira, 31 de janeiro. Não haverá prorrogação. Até o último dia 20, quase seis mil empresas no Espírito Santo solicitaram a entrada no regime. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, e foi criado para empresas que apresentam faturamento bruto dentro das categorias de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o que permite a cobrança de impostos em uma única guia, chamada de Documento de Arrecadação Simplificada (DAS). É o que explica a contadora Paula Antonela, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), em entrevista à CBN Vitória. Ouça: