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Eleições 2026

Prazo para emissão do título de eleitor vai até 6 de maio; não deixe pra última hora!

O alerta é do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Publicado em 06 de Março de 2026 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2026 às 10:38
Título de Eleitor
Título de Eleitor Crédito: Divulgação/TSE
As Eleições Gerais de 2026 acontecem daqui alguns meses. No dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Se houver segundo turno, ele será realizado em 25 de outubro. Mas, desde já, a Justiça Eleitoral faz um alerta importante: o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, regularizar pendências ou atualizar dados cadastrais vai até o dia 6 de maio. A orientação é: não deixar pra última hora a busca pelos serviços! Após essa data - que corresponde a 150 dias antes do pleito - o cadastro será fechado para a organização das eleições e nenhuma alteração poderá ser feita até depois do pleito. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Giane Medeiros - 06-03-26.mp3

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