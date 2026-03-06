Prazo para emissão do título de eleitor vai até 6 de maio; não deixe pra última hora!

As Eleições Gerais de 2026 acontecem daqui alguns meses. No dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Se houver segundo turno, ele será realizado em 25 de outubro. Mas, desde já, a Justiça Eleitoral faz um alerta importante: o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, regularizar pendências ou atualizar dados cadastrais vai até o dia 6 de maio. A orientação é: não deixar pra última hora a busca pelos serviços! Após essa data - que corresponde a 150 dias antes do pleito - o cadastro será fechado para a organização das eleições e nenhuma alteração poderá ser feita até depois do pleito. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!