Prazo para emissão da nova carteira de identidade no ES é adiado mais uma vez

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG Crédito: Agência Brasil

A emissão das novas carteiras de identidade já começou em alguns Estados do Brasil. No Espírito Santo, a data para início da oferta do novo documento estava marcada para 6 de novembro, mas o prazo foi adiado para janeiro de 2024.

Em entrevista à CBN Vitória no dia 24 de outubro, a Perita Criminal do Gabinete da Superintendência da Polícia Técnico Científica (SPTC) Juliana Arósio Sales já havia comentado a possível prorrogação. “Possivelmente, esse prazo se prorrogue mais um pouco porque alguns Estados, assim como o nosso, estão um pouco atrasados no início da emissão", disse.

Nesta terça (7), em nova entrevista à CBN Vitória, Juliana Arósio Sales explica o que fez com que o prazo fosse mais uma vez postergado. Ouça a conversa completa!