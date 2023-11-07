Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Prazo para emissão da nova carteira de identidade no ES é adiado mais uma vez
Serviço

Prazo para emissão da nova carteira de identidade no ES é adiado mais uma vez

Alguns Estados, como o Espírito Santo, não estavam com os sistemas integrados para que o novo documento começasse a circular

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2023 às 11:03
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG Crédito: Agência Brasil
A emissão das novas carteiras de identidade já começou em alguns Estados do Brasil. No Espírito Santo, a data para início da oferta do novo documento estava marcada para 6 de novembro, mas o prazo foi adiado para janeiro de 2024.
Em entrevista à CBN Vitória no dia 24 de outubro, a Perita Criminal do Gabinete da Superintendência da Polícia Técnico Científica (SPTC) Juliana Arósio Sales já havia comentado a possível prorrogação. “Possivelmente, esse prazo se prorrogue mais um pouco porque alguns Estados, assim como o nosso, estão um pouco atrasados no início da emissão", disse.
Nesta terça (7), em nova entrevista à CBN Vitória, Juliana Arósio Sales explica o que fez com que o prazo fosse mais uma vez postergado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Arósio Sales - 07-11-23 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados