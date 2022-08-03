Prazo de validade em vegetais e frutas embalados não precisa ser  informado

O Ministério da Agricultura publicou uma portaria, no último mês, que dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade em vegetais frescos embalados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já previa a dispensa em resolução de 2002. De acordo com o Ministério da Agricultura, a medida é importante no combate ao desperdício de alimentos, e que anualmente toneladas de frutas e verduras são perdidas no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, sem que, no entanto, estejam impróprias para o consumo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério, Glauco Bertoldo, fala sobre o assunto!