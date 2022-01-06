Prazo de 12 meses para tirar carteira de motorista é restabelecido

O prazo de duração máximo de 12 meses do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi restabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O candidato terá que obrigatoriamente concluir todas as etapas da formação dos condutores de veículos automotores e elétricos durante o período determinado, com pena de perda de todo o processo caso isso não ocorra. É o que explica o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!