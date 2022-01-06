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Prazo de 12 meses para tirar carteira de motorista é restabelecido

O prazo foi suspenso por causa da pandemia de Covid-19, para evitar aglomerações e contatos como os necessários para exames e aulas, por exemplo

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:37
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
O prazo de duração máximo de 12 meses do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi restabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O candidato terá que obrigatoriamente concluir todas as etapas da formação dos condutores de veículos automotores e elétricos durante o período determinado, com pena de perda de todo o processo caso isso não ocorra. É o que explica o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Givaldo Vieira - 06-01-22.mp3

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