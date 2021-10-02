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Saúde e Bem-Estar

Prática da musculação é importante para envelhecimento saudável

Além dos famosos exercícios aeróbios, é necessário acrescentar exercícios de força para um envelhecimento sem perda de músculos

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2021 às 11:30
Idosos em atividade física
Crédito: Yan Krukov I Pexels
Nesta semana, em 1º de outubro, foi comemorado o Dia Mundial do Idoso. Envelhecer é um processo natural do ser humano, mas a prática de exercícios é fundamental para o processo saudável de ficar idoso. É o que constatou um estudo internacional que observou a importância dos treinos de força para o envelhecimento. Uma análise observou que adultos saudáveis em processo de envelhecimento ganham massa muscular - cerca de 1 quilograma de massa magra - e aumentam sua força em até 30% após um período de 18 a 20 semanas de treinamento de resistência. É o que explica a médica cardiologista Rovana Agrizzi, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
A quantidade de peso usado nas sessões bem como a frequência do treino e a duração funcionam como dose-resposta no resultado obtido. Por outro lado, pessoas acima dos 50 anos perdem até 180 gramas de músculo por ano caso estejam sedentárias. Segundo a médica, além dos famosos e já consagrados exercícios aeróbios, é necessário acrescentar exercícios de força na programação para um envelhecimento saudável e sem perda de músculos. "Todos temos a ganhar quando evitamos a “sarcopenia”, ou seja a perda de musculatura. Precisamos de força nos braços e pernas para atividades simples do dia a dia e que podem estar comprometidas com o passar dos anos. O impacto na qualidade de vida é enorme", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rovana Agrizzi - 02-10-21.mp3

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