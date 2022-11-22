Prainha vai ter Vila Natalina a partir do próximo dia 25; conheça detalhes

A partir do próximo dia 25 de novembro, às 18h, a Vila Natalina Vila Velha 2022 será aberta ao público no Parque da Prainha, onde já foi instalada a Casa do Papai Noel. O local está recebendo uma decoração com árvore multicolorida de 23 metros de altura, iluminação cênica, carrossel com quatro cavalos, roda gigante de 20m com 30 cabines, parquinho temático e túnel de luz de 15m de comprimento, com efeitos especiais que simulam a neve. O horário de funcionamento da Vila será de segunda a sexta, das 18 às 23h, e sábado e domingo, das 12 às 23h. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura e Turismo do município, Paulo Renato Fonseca, fala sobre o assunto!