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EM VILA VELHA

Prainha: concessão de área náutica e projeto de revitalização avança

Governo tem projeto para conceder área do Parque da Prainha à iniciativa privada

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 21:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 dez 2019 às 21:30
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha. Local concentra sítio histórico e religioso, além de potencial para grandes projetos Crédito: Fernando Madeira
O Governo do Estado, por meio do seu Programa de Concessões e Parcerias, abriu novas sondagens de mercado: a construção de uma rede de internet de alta velocidade no Estado e a concessão do Parque da Prainha, em Vila Velha. Sobre o projeto que envolve o parque, marco do início da Colonização do Solo Espírito Santense, as melhorias previstas vão atingir atividades náuticas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luiz Cesar Maretto, diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), explica que o projeto quer trazer para a região estacionamento de embarcações e lanchas, a construção de uma marina e estabelecimentos comerciais.
"Na Prainha esse projeto pode trazer facilidades para outro projeto, que é do aquaviário, que não está inserido nisso. Mas a estrutura e adequação do local para funcionar como um facilitador dessa outra demanda", explica. Maretto também fala que o Parque tem outro projeto em fase inicial de concepção, para melhoria da região.
"Esse é um outro projeto, independente da concessão, que está na avaliação da prefeitura que vai ser encaminhado para ser feito o projeto executivo. Em linhas gerais será feito reformulação de prédios da área, como das peixarias. O estacionamento será revitalizado, mas a área será a mesma. Da Igreja do Rosário até o mar será feita uma alameda, com área para uso como museu, que vai contar a história da região", pontou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Cesar Mareto - 06-12-19

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