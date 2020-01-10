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CINEMA NA PRAIA

Praias do ES recebem festival de cinema itinerante no verão

O 26° Festival de Cinema de Vitória Itinerante segue até dia 31 de janeiro

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 13:25

Publicado em 

10 jan 2020 às 13:25
Cena do curta-metragem capixaba "Monazi" Crédito: Divulgação | Festival de Cinema de Vitória
No Espírito Santo, verão não é somente sinônimo de praia e sol, como também de cinema! Praias de Guarapari, Vila Velha (Barra do Jucu), São Mateus (Guriri), Piúma e Serra (Manguinhos) vão receber, durante o mês de janeiro, o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. A abertura acontece nesta sexta (10), na Praia do Morro, em Guarapari, com a exibição do do curta-metragem ‘Monazi’ (foto ao lado), produzido por alunos de escolas municipais e estaduais de Guarapari. Logo depois, entra em cena o filme de comédia nacional Cine Holliúdy 2 e a noite termina com o show “Quero, Quero”, de Tunico da Vila. Quem traz detalhes sobre o projeto é Larissa Delbone, produtora-executiva do Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Larissa Delbone - 10-01-20
Com esse formato itinerante, o festival atende cidades da região metropolitana e interior, levando a exibição de filmes brasileiros, música e atividades de formação cultural para locais que, tradicionalmente, não têm as mesmas oportunidades e diversidade de programação cultural que os grandes centros urbanos.
O ROTEIRO:
- 10 e 11 de janeiro – Guarapari
Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18)
Horário: 19h
Entrada gratuita
 - 14 de janeiro – Vila Velha
Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares)
Horário: 19h
Entrada gratuita 
- 18 de janeiro – São Mateus
Guriri (Praça em frente a Praia)
Horário: 19h
Entrada gratuita
- 25 de janeiro – Piúma
Praça Dona Carmen (Avenida Beira Mar)
Horário: 19h30
Entrada gratuita
 - 31 de janeiro – Serra
Manguinhos (Praça São Sebastião)
Horário: 19h
Entrada gratuita

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