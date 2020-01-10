Praias do ES recebem festival de cinema itinerante no verão

No Espírito Santo, verão não é somente sinônimo de praia e sol, como também de cinema! Praias de Guarapari, Vila Velha (Barra do Jucu), São Mateus (Guriri), Piúma e Serra (Manguinhos) vão receber, durante o mês de janeiro, o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. A abertura acontece nesta sexta (10), na Praia do Morro, em Guarapari, com a exibição do do curta-metragem ‘Monazi’ (foto ao lado), produzido por alunos de escolas municipais e estaduais de Guarapari. Logo depois, entra em cena o filme de comédia nacional Cine Holliúdy 2 e a noite termina com o show “Quero, Quero”, de Tunico da Vila. Quem traz detalhes sobre o projeto é Larissa Delbone, produtora-executiva do Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Acompanhe!