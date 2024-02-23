Praias de Vitória passarão por engordamento da faixa de areia; saiba detalhes

Quiosques da Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira

As praias da Curva da Jurema, Guarderia e Praia do Canto, em Vitória, passarão por obras de engordamento da faixa de areia. De acordo com a Prefeitura da Capital, os locais serão unificados e passarão a ser “uma praia só”. Com um investimento de mais de R$ 30 milhões e um prazo de 180 dias para finalizar a obra após a contratação do serviço, o resultado será uma ampliação de 35 a 65 metros da faixa de areia, a partir da atual linha da costa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha como será a obra. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini -23-02-24

A ampliação da faixa tem o objetivo de atender à demanda crescente de uso comum e conter o recuo da linha de costa, expondo a vegetação da área de lazer e as estruturas urbanas localizadas na porção ao sul da praia (enroncamento e tubulação de drenagem).

A recuperação das praias será feita com a utilização de jazidas de empréstimo no mar no total de 261 mil m³, que equivalem a 43,6 mil caminhões de 6m³. Uma draga sugará a areia de uma jazida no fundo do mar a transportará para um flutuante, de node a areia será bombeada para a praia.