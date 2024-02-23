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Cidades

Praias de Vitória passarão por engordamento da faixa de areia; saiba detalhes

Ouça entrevista com o prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2024 às 10:39
Quiosques da Curva da Jurema
Quiosques da Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira
As praias da Curva da Jurema, Guarderia e Praia do Canto, em Vitória, passarão por obras de engordamento da faixa de areia. De acordo com a Prefeitura da Capital, os locais serão unificados e passarão a ser “uma praia só”. Com um investimento de mais de R$ 30 milhões e um prazo de 180 dias para finalizar a obra após a contratação do serviço, o resultado será uma ampliação de 35 a 65 metros da faixa de areia, a partir da atual linha da costa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha como será a obra. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini -23-02-24
A ampliação da faixa tem o objetivo de atender à demanda crescente de uso comum e conter o recuo da linha de costa, expondo a vegetação da área de lazer e as estruturas urbanas localizadas na porção ao sul da praia (enroncamento e tubulação de drenagem).
A recuperação das praias será feita com a utilização de jazidas de empréstimo no mar no total de 261 mil m³, que equivalem a 43,6 mil caminhões de 6m³. Uma draga sugará a areia de uma jazida no fundo do mar a transportará para um flutuante, de node a areia será bombeada para a praia.
Um trator de esteira espalhará o material depositado, nivelando aterro, formando assim a nova faixa de areia. Após essa etapa a vegetação de restinga será recuperada e novos bancos e lixeiras serão instalados.

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