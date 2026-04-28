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Praias de Vitória: o que precisa ser feito para melhorar a qualidade da água

Ouça entrevista com o Promotor da 12ª Promotoria de Vitória, Marcelo Lemos e com o oceanógrafo, Nélio Augusto Secchin

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 abr 2026 às 11:16
Praia da Guarderia, Vitória-ES
Praia da Guarderia, Vitória-ES Crédito: A Gazeta
A investigação sobre a mancha escura identificada no mar da Praia da Guarderia, em Vitória. Uma nova reunião do grupo de trabalho que apura o caso aconteceu nesta terça-feira (27). O objetivo é evitar o lançamento de esgoto e de águas pluviais contaminadas  em áreas frequentadas por banhistas, especialmente nas praias de Camburi, na região da Guarderia e na Ilha das Caieiras. O encontro foi conduzido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e com diversas entidades da sociedade civil organizada. A apuração envolve a mancha registrada nas imediações da Ilha do Frade e da Guarderia, além do funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais na região. Ouça entrevista com o professor Nélio Augusto Secchin, que é oceanógrafo e com Marcelo Lemos, promotor da 12ª Promotoria de Vitória do Meio Ambiente e Urbanismo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Nélio Augusto e Marcelo Lemos - 28-04-26.mp3

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