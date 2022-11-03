“Praia do Canto: a vida das ruas”: livro conta história do bairro com a memória dos antigos moradores

Aleixo Neto, Joaquim Lirio, José Teixeira, Constante Sodré… Um passeio pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória. O outrora bairro bucólico da Capital, em décadas atrás, que hoje é um vigoroso polo comercial e de lazer, é tema de um livro de crônicas. Entre os integrantes da comissão organizadora da obra estão o historiador Fernando Achiamé e a administradora Mariza Neves Guimarães. Em entrevista à CBN Vitória, eles detalham a publicação.