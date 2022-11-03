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Vitória

“Praia do Canto: a vida das ruas”: livro conta história do bairro com a memória dos antigos moradores

Entre os integrantes da comissão organizadora da obra estão o historiador Fernando Achiamé e a administradora Mariza Neves Guimarães

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 nov 2022 às 11:28
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Aleixo Neto, Joaquim Lirio, José Teixeira, Constante Sodré… Um passeio pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória. O outrora bairro bucólico da Capital, em décadas atrás, que hoje é um vigoroso polo comercial e de lazer, é tema de um livro de crônicas. Entre os integrantes da comissão organizadora da obra estão o historiador Fernando Achiamé e a administradora Mariza Neves Guimarães. Em entrevista à CBN Vitória, eles detalham a publicação. 
Mariza aponta, por exemplo, que “pesquisas históricas realizadas sobre as antigas denominações das ruas, as datas e instrumentos legais que instituíram os nomes atuais dos logradouros e sobre as biografias de seus patronos contaram com a colaboração e a competência do professor Estilaque Ferreira dos Santos e do reconhecido genealogista Paulo Stuck de Moraes. Ambos, com muito carinho e paciência, ajudaram na busca dessas informações”, explica. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Achiamé e Mariza Neves Guimarães - 03-11-22

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