"Pra tudo tem jeito, não precisa ficar ilegal", afirma capixaba que mora nos EUA

A história desta edição do Capixabas pelo mundo é da administradora Amanda Altoe. Ela se mudou para os Estados Unidos em agosto de 2019 com o marido. Lá, tentou uma modalidade especial de visto, e contou: "tudo tem jeito. Não precisa ficar ilegal nos EUA". Ela também relata que sofreu dez abortos e, há sete meses, conseguiu ficar grávida - de gêmeos. "Apesar da pandemia, estamos fechando o ano com chave de ouro", conta Amanda, que afirma não pensar mais em voltar a viver no Brasil. Ouça: