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Capixabas pelo mundo

"Pra tudo tem jeito, não precisa ficar ilegal", afirma capixaba que mora nos EUA

Ouça a história da Amanda Altoe, que mora em Provo, estado americano de Utah

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 17:15

Publicado em 

09 dez 2021 às 17:15
Amanda Altoe e o marido, que moram em Utah (EUA)
Amanda Altoe e o marido, que moram em Utah (EUA) Crédito: Acervo pessoal
A história desta edição do Capixabas pelo mundo é da administradora Amanda Altoe. Ela se mudou para os Estados Unidos em agosto de 2019 com o marido. Lá, tentou uma modalidade especial de visto, e contou: "tudo tem jeito. Não precisa ficar ilegal nos EUA". Ela também relata que sofreu dez abortos e, há sete meses, conseguiu ficar grávida - de gêmeos. "Apesar da pandemia, estamos fechando o ano com chave de ouro", conta Amanda, que afirma não pensar mais em voltar a viver no Brasil. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 09/12/2021

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