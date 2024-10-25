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Presídios

Povo de Israel: como atua facção que faz vítimas de extorsão pelo país

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, Rafael Pacheco

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2024 às 10:56
celular, golpe, internet
celular, golpe, internet Crédito: Pixabay
Nesta semana, a Delegacia Antissequestro (DAS) e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro realizaram a "Operação 13 Aldeias", contra a quadrilha que, de dentro dos presídios, faz centenas de vítimas todos os dias com golpes via celular. Este grupo movimentou financeiramente quase R$ 70 milhões entre janeiro de 2022 e maio deste ano. Povo de Israel tem 18 mil faccionados em 13 unidades prisionais do Rio. De acordo com a Polícia Civil com base em relatório da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio), a facção tem 43% do total de presos do sistema prisional no estado. Com isso, o efetivo desses internos citados com perfil neutro, sob influência do Povo de Israel, teria ultrapassado o percentual de faccionados. Fora das cadeias, já se sabe que a quadrilha pode ter ramificações em outros estados, com pessoas que recebem o dinheiro das extorsões em contas bancárias. As informações são do G1. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, Rafael Pacheco, traz detalhes do que é e como funciona esse tipo de extorsão. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz Rafael Pacheco - 25-10-24.mp3

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