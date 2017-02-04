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APOSENTADORIA

Poupe 1% do seu salário hoje e após 30 anos terá uma renda auxiliar de 5%

Saiba como nesta entrevista com o consultor Tiago Calçada

Publicado em 04 de Fevereiro de 2017 às 10:02

Publicado em 

04 fev 2017 às 10:02
Com a reforma da Previdência em debate no Congresso Nacional, começar a poupar o quanto antes para garantir um futuro mais tranquilo pode ser uma boa estratégia para a aposentadoria complementar. Tiago Calçada, consultor sênior da Mercer Consultoria de Recursos Humanos, afirma que, ao se poupar 1% do salário, após 30 anos, vai conseguir 5% do salário como renda futura:
Ele explica que o primeiro passo é pesquisar os diversos planos de previdência no mercado, assim como outras modalidades de poupança, como aplicações e investimentos em títulos do Tesouro Nacional. Acompanhe a entrevista e comece a poupar desde já. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tiago Calçada - 04-02-17

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