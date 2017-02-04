Poupe 1% do seu salário hoje e após 30 anos terá uma renda auxiliar de 5%

Com a reforma da Previdência em debate no Congresso Nacional, começar a poupar o quanto antes para garantir um futuro mais tranquilo pode ser uma boa estratégia para a aposentadoria complementar. Tiago Calçada, consultor sênior da Mercer Consultoria de Recursos Humanos, afirma que, ao se poupar 1% do salário, após 30 anos, vai conseguir 5% do salário como renda futura: