Poupadores poderão agilizar pagamento de acordo dos planos econômicos

Poupadores do Espírito Santo que ingressaram na Justiça para reaver as diferenças de correção da poupança dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2 vão poder agilizar o pagamento dos valores devidos a partir desta semana. Isso porque começa a partir desta segunda-feira (22) e até sexta-feira (26), a Semana da Poupança. A iniciativa conta com a parceria do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). Por meio do mutirão, os poupadores que estavam com dinheiros aplicados na caderneta à época poderão efetuar acordos direto com os bancos.

Em entrevista à CBN Vitória, o juiz Júlio César Babilon, titular da 11ª Vara Cível de Vitória, explica que isso só foi possível porque o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou um acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e com as instituições financeiras para propor aos autores destas ações um acordo, no qual, oferecerão uma quantia determinada aos investidores da época, que poderá aceitar ou não. Os próprios bancos ficaram responsáveis por fazer o levantamento dos processos e entraram em contato com os investidores. Aqui no Espírito Santo, são mais de 800 processos.