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Postos terão nova forma de mostrar preços dos combustíveis

A medida passa a valer a partir do próximo dia 07 de maio em todo o país

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mai 2022 às 10:59
Protesto de caminhoneiros que afeta abastecimento de combustíveis gera corrida aos postos
Crédito: Carlos Alberto Silva
O preço dos combustíveis nos postos voltará a ter apenas dois dígitos após a vírgula, ao invés das três casas decimais atuais. A medida anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entra em vigor a partir do próximo dia 7 de maio. No ano passado, quando a medida foi anunciada, a ANP dizia que ela poderia facilitar o entendimento do consumidor, mas a mudança causa dúvidas de como será feito o arredondamento dos preços e se no final das contas o cidadão comum vai pagar ainda mais pelo combustível. Quem traz os esclarecimentos, em entrevista à CBN Vitória, é o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde. Acompanhe!
Athayde explica que a medida está diretamente relacionada a exposição de preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados no painel de preços e nas bombas medidoras e, portanto, no dever de informação correta dos combustíveis. "Esperamos que os revendedores varejistas compreendam a mudança que se mostra benéfica, porque a forma de exposição de preços com três casas decimais sempre foi de difícil assimilação pelos consumidores em geral", diz o diretor-presidente.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Athayde - 02-05-22

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