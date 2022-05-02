Postos terão nova forma de mostrar preços dos combustíveis

O preço dos combustíveis nos postos voltará a ter apenas dois dígitos após a vírgula, ao invés das três casas decimais atuais. A medida anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entra em vigor a partir do próximo dia 7 de maio. No ano passado, quando a medida foi anunciada, a ANP dizia que ela poderia facilitar o entendimento do consumidor, mas a mudança causa dúvidas de como será feito o arredondamento dos preços e se no final das contas o cidadão comum vai pagar ainda mais pelo combustível. Quem traz os esclarecimentos, em entrevista à CBN Vitória, é o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde. Acompanhe!