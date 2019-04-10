Postos: impacto no preço do combustível depende da distribuidora

Tema que desperta curiosidade entre os ouvintes da CBN Vitória é com relação aos aumentos aplicados ao preço do combustível e seus impactos junto ao bolso do motorista. Só para se ter uma ideia, a Petrobras elevou o preço médio da gasolina em suas refinarias em 5,6%, no final da última semana, para R$ 1,9354 real por litro, maior valor desde 30 de outubro de 2018, enquanto manteve o do diesel. Com o aumento de R$ 0,10 no preço da gasolina, o acumulado já chega a 28% este ano.

No Espírito Santo, no entanto, segundo a Pesquisa Semanal de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio praticado pelos postos na semana de 31 de março a 06 de abril era de R$ 4,413. Um aumento de 0,068%. Em 05 de março a média era R$ 4,54.

Dirceu Oliveira Filho, Vice Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), explica, em entrevista à CBN Vitória, os fatores que contribuem para a composição do preço final. Na explicação do sindicato, o repasse para a bomba depende de diversos fatores, como carga tributária e custeio do estabelecimento, além da margem de lucro.