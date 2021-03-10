Postos de combustível no alvo do Procon para evitar irregularidades

Na última segunda-feira (8), a Petrobras anunciou mais um reajuste do preço dos combustíveis nas refinarias - que já passou a valer desde terça-feira (9). O valor da gasolina foi elevado em 9,2% e o do diesel em 5,5%. O preço médio da gasolina foi para R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro, enquanto o diesel agora é vendido a R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, explica que o órgão deve intensificar a fiscalização nos postos para evitar irregularidades na venda dos combustível. Ouça!