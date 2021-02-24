Posto não pode aumentar gasolina sem ter recebido produto reajustado

O bolso do motorista ficou mais vazio nos últimos dias, ao abastecer nos postos de combustíveis de Vitória. Isso porque a gasolina foi reajustada novamente pela Petrobras na semana passada, em aumento que já acumula 34,7% só em 2021. E esse reajuste já está sendo monitorado de perto pelos órgãos de defesa do consumidor. Deste segunda-feira (22), o Procon Vitória começou uma operação para identificar irregularidades no aumento do combustível. Segundo a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, os preços reajustados só podem ser repassados ao consumidor final se o combustível presente nas bombas tiver sido adquirido com o novo valor na refinaria. Ouça a entrevista: