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PROCON EXPLICA

Posto não pode aumentar gasolina sem ter recebido produto reajustado

A entrevistada é a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:17

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:17
Posto de combustíveis no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O bolso do motorista ficou mais vazio nos últimos dias, ao abastecer nos postos de combustíveis de Vitória. Isso porque a gasolina foi reajustada novamente pela Petrobras na semana passada, em aumento que já acumula 34,7% só em 2021. E esse reajuste já está sendo monitorado de perto pelos órgãos de defesa do consumidor. Deste segunda-feira (22), o Procon Vitória começou uma operação para identificar irregularidades no aumento do combustível. Segundo a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, os preços reajustados só podem ser repassados ao consumidor final se o combustível presente nas bombas tiver sido adquirido com o novo valor na refinaria. Ouça a entrevista:
Entrevista - Lucas Valadão - Denize Izaita - 24-02-21

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