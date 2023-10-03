"Poste Legal": governo cria normas para compartilhamento de postes de energia

Os ministérios das Comunicações e de Minas e Energia instituíram na última semana a Política Nacional de Compartilhamento de Postes. Também chamado de "Poste Legal", o objetivo é organizar a ocupação dos postes das cidades brasileiras de forma eficiente, melhorando o emaranhado de fios. Segundo o governo federal, com a regulamentação da ocupação dos postes, será possível garantir que os cabos e equipamentos estejam devidamente instalados e organizados, evitando qualquer risco à população e minimizando o impacto visual. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora do Departamento de Política Setorial do Ministério das Comunicações, Nathalia Lobo, detalha o programa.
As empresas de energia elétrica poderão cobrar pela ocupação dos postes. O valor deve ser baseado nos custos envolvidos, evitando qualquer forma de subsídio cruzado entre os setores. Dessa forma, será possível promover uma relação justa entre os envolvidos gerando, inclusive, uma redução de custos operacionais às empresas de energia, de internet e telefone, que pode refletir na redução de custos para o consumidor brasileiro.
Todas as diretrizes do Poste Legal serão refletidas em uma regulamentação conjunta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As autarquias irão definir a metodologia e as regras para a definição dos valores a serem pagos pelo compartilhamento dos postes, bem como as regras e definição de responsabilidades pela regulamentação das ocupações, fiscalização e manutenção do uso dos postes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nathalia Lobo - 03-10-23.mp3
A EDP informa que o compartilhamento dos postes pelas empresas de telecomunicações/internet é uma pauta nacional e que sempre contribuiu com os órgãos reguladores para aprimorar as regras que tratam desse tema. A Companhia considera um avanço o lançamento da Política Nacional de Compartilhamento de Postes, denominada Poste Legal, sobretudo no que tange à responsabilidade pela regulamentação do uso, fiscalização, regularização e segurança da população.