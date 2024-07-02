Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Posso perder o imóvel se não pagar condomínio? Ir a leilão? Especialista responde!
Serviço

Posso perder o imóvel se não pagar condomínio? Ir a leilão? Especialista responde!

Ouça as explicações do advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2024 às 11:51
Condomínio, imóvel, inadimplência
O assunto é inadimplência condominial Crédito: Adobe Stock
Um apartamento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi leiloado por R$ 672 mil, quase metade do valor de mercado estimado, para quitar dívidas de condomínio que estavam em R$ 2,4 milhões em janeiro de 2020. O processo foi iniciado em 2004 e ainda está em curso. E, afinal, o que pode acontecer caso o morador não tenha dinheiro para arcar com a dívida? O imóvel pode ser penhorado ou ir a leilão? Em entrevista à CBN Vitória, o advogado imobiliário, Diovano Rosetti, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 02-07-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados