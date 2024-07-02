Posso perder o imóvel se não pagar condomínio? Ir a leilão? Especialista responde!

Um apartamento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi leiloado por R$ 672 mil, quase metade do valor de mercado estimado, para quitar dívidas de condomínio que estavam em R$ 2,4 milhões em janeiro de 2020. O processo foi iniciado em 2004 e ainda está em curso. E, afinal, o que pode acontecer caso o morador não tenha dinheiro para arcar com a dívida? O imóvel pode ser penhorado ou ir a leilão? Em entrevista à CBN Vitória, o advogado imobiliário, Diovano Rosetti, fala sobre o assunto.