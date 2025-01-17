Posso adiar minha aposentadoria e conseguir mais benefícios?

Nesta sexta (17), a CBN Vitória continua com a série especial sobre aposentadoria. Nesta edição, o advogado especialista em Direito Previdenciário Rafael Vasconcelos explica se é possível adiar o pedido de aposentadoria, quando a pessoa já cumpriu com os requisitos, para se beneficiar de alguma outra regra de transição mais vantajosa. Ao postergar o pedido, posso ter algum ganho financeiro ou adquirir condições mais favoráveis para o cálculo da minha aposentadoria? Ouça a conversa completa!