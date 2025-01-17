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Série especial: Aposentadoria

Posso adiar minha aposentadoria e conseguir mais benefícios?

O advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos, explica o que você precisa saber

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 10:57

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jan 2025 às 10:57
Previdência, aposentadoria, investimento
Aposentadoria, benefícios, regras Crédito: Reprodução
Nesta sexta (17), a CBN Vitória continua com a série especial sobre aposentadoria. Nesta edição, o advogado especialista em Direito Previdenciário Rafael Vasconcelos explica se é possível adiar o pedido de aposentadoria, quando a pessoa já cumpriu com os requisitos, para se beneficiar de alguma outra regra de transição mais vantajosa. Ao postergar o pedido, posso ter algum ganho financeiro ou adquirir condições mais favoráveis para o cálculo da minha aposentadoria? Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rafael Vasconcelos - 17-01-25.mp3

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