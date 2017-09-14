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Possibilidade de não duplicar BR 101 está descartada em negociação

Afirmação é do Governo Federal, segundo deputado federal Lelo Coimbra (PMDB). Reunião entre ANTT e grupo empresarial da concessão da rodovia federal definem próximos passos da obra em reunião desta quinta-feira

Publicado em 14 de Setembro de 2017 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 set 2017 às 10:24
O Governo Federal não negocia mais a possibilidade da ECO 101 não duplicar todo o trecho de extensão da rodovia do Espírito Santo. Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), a única negociação que ainda está em jogo é a que envolve o cronograma desta duplicação. De uma reunião nesta quinta-feira (14) entre Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ECOVias, grupo ao qual a ECO 101 está ligado, deverão sair os próximos passos das obras.
Caso Eco 101 não faça a duplicação, será decretada a caducidade do contrato. Este ano, 34 pessoas morreram em dois trágicos acidentes ocorridos na BR 101, no último domingo (10) e no mês de junho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lelo Coimbra - 14-09-17

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