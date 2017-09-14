Possibilidade de não duplicar BR 101 está descartada em negociação

O Governo Federal não negocia mais a possibilidade da ECO 101 não duplicar todo o trecho de extensão da rodovia do Espírito Santo. Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), a única negociação que ainda está em jogo é a que envolve o cronograma desta duplicação. De uma reunião nesta quinta-feira (14) entre Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ECOVias, grupo ao qual a ECO 101 está ligado, deverão sair os próximos passos das obras.