Possibilidade de ciclone tropical se afasta do litoral capixaba

Ventos perdem força e possibilidade de formação de um ciclone tropical no litoral capixaba vai se afastando. Segundo o meteorologista Manoel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o monitoramento aponta que até o momento há registro apenas da formação de um sistema de baixa pressão, com ventos de 40 a 45 km/h, o que trouxe chuva e ressaca para o litoral.