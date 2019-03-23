Possibilidade de ciclone tropical se afasta do litoral capixaba

Ventos perdem força e possibilidade de formação de um ciclone tropical no litoral capixaba vai se afastando. Segundo o meteorologista Manoel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o monitoramento aponta que até o momento há registro apenas da formação de um sistema de baixa pressão, com ventos de 40 a 45 km/h, o que trouxe chuva e ressaca para o litoral.
Mesmo assim, a Marinha do Brasil mantém o alerta para a possível formação de um ciclone com características tropicais. Caso a intensidade dos ventos observados venha a superar 61 km/h, o fenômeno será reclassificado como tempestade tropical “Iba”, expressão em tupi-guarani que significa “ruim”. A nomenclatura será oficialmente estabelecida por meio de aviso especial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Manoel Rangel - 23-03-19.mp3