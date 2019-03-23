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ALERTA METEOROLÓGICO

Possibilidade de ciclone tropical se afasta do litoral capixaba

Segundo o meteorologista do Inmet, Manoel Rangel, o que se registra até agora é um sistema de baixa pressão que traz chuva e ressaca

Publicado em 23 de Março de 2019 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2019 às 10:54
Ventos perdem força e possibilidade de formação de um ciclone tropical no litoral capixaba vai se afastando. Segundo o meteorologista Manoel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o monitoramento aponta que até o momento há registro apenas da formação de um sistema de baixa pressão, com ventos de 40 a 45 km/h, o que trouxe chuva e ressaca para o litoral. 
Mesmo assim, a Marinha do Brasil mantém o alerta para a possível formação de um ciclone com características tropicais. Caso a intensidade dos ventos observados venha a superar 61 km/h, o fenômeno será reclassificado como tempestade tropical “Iba”, expressão em tupi-guarani que significa “ruim”. A nomenclatura será oficialmente estabelecida por meio de aviso especial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Manoel Rangel - 23-03-19.mp3

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