Pós-Covid: pacientes recuperados relatam fadiga crônica

Em meio aos estudos sobre o novo coronavírus, pesquisadores que analisam o comportamento de pacientes recuperados da doença já sinalizam a uma importante observação: alguns desses pacientes recuperados podem manifestar condições clínicas, as quais os médicos têm identificado como "síndrome da fadiga crônica".

O alerta é do médico neurologista Gabriel de Freitas, pesquisador do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele é um dos integrantes de um grupo de pesquisa do liderado pelo IDOR para investigar sequelas neurológicas da Covid-19 grave.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriel de Freitas - 13-07-20