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Capixabas Pelo Mundo

"Portugal não é ponto final pra mim", conta capixaba que sonha desbravar o exterior

Conheça a história de Kaio Leonardo

Publicado em 31 de Julho de 2025 às 17:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 jul 2025 às 17:35
Kaio Leonardo é natural de Marataízes e hoje mora em Porto
Kaio Leonardo é natural de Marataízes e hoje mora em Porto Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de "Capixabas pelo Mundo", conheceremos a história de Kaio Leonardo. Natural de Marataízes, no Sul do Estado, ele vive hoje em Portugal. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 31-07-25

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