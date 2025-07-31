"Portugal não é ponto final pra mim", conta capixaba que sonha desbravar o exterior

Nesta edição de "Capixabas pelo Mundo", conheceremos a história de Kaio Leonardo. Natural de Marataízes, no Sul do Estado, ele vive hoje em Portugal. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 31-07-25
Publicado em 31 de Julho de 2025 às 17:35
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