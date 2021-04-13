"Portos do Espírito Santo": livro faz retrato do complexo portuário

Um sistema portuário eficiente que, apesar dos quase 500 anos de história, se mantém relevante e em fraco crescimento. Essa é realidade contada no livro "Portos do Espírito Santo", que será lançado nesta quarta-feira (14). Escrito pelo jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel, o livro traz um retrato do complexo portuário capixaba passando pelos fatos históricos que ajudaram na sua consolidação até o futuro promissor desenhado para o setor. Gurgel é o entrevistado desta edição do CBN Cotidiano. A conversa também conta com a participação de Evandro Milet, comentarista da CBN Vitória e consultor de inovação, que atuou na captação de recursos para viabilização da publicação.