"Portos do Espírito Santo": livro faz retrato do complexo portuário

Um sistema portuário eficiente que, apesar dos quase 500 anos de história, se mantém relevante e em fraco crescimento. Essa é realidade contada no livro "Portos do Espírito Santo", que será lançado nesta quarta-feira (14). Escrito pelo jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel, o livro traz um retrato do complexo portuário capixaba passando pelos fatos históricos que ajudaram na sua consolidação até o futuro promissor desenhado para o setor. Gurgel é o entrevistado desta edição do CBN Cotidiano. A conversa também conta com a participação de Evandro Milet, comentarista da CBN Vitória e consultor de inovação, que atuou na captação de recursos para viabilização da publicação.
"O primeiro registro de embarque de uma mercadoria no Espírito Santo foi sobre uma carga de mandioca", lembra Gurgel ao falar da história. "O Espírito Santo tem o maior complexo portuário da América Latina. Em termos de movimentação, 1/4 de toda carga movimentada no Brasil passa pelo estado", explica. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Gurgel - 13-04-21.mp3
O lançamento do livro vai acontecer em live, transmitida pelo site A Gazeta, às 18h desta quarta-feira (14).