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Trânsito

Portões para reversão de trânsito já estão em operação na 3ª Ponte

Ouça a entrevista do diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto

Publicado em 29 de Agosto de 2017 às 16:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 ago 2017 às 16:02
Os quatro portões instalados na Terceira Ponte, para desvio de trânsito, em situações nas quais o atendimento demore mais que 40 minutos, já estão em funcionamento. Segundo o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, com as aberturas é possível reverter o fluxo do trânsito, dependendo dos congestionamentos.
Dadalto ressalta que não se trata de uma solução completa para a questão da fluidez na Terceira Ponte nos horários de pico, ou nos casos de um grande incidente. "Mas é, sem dúvida, uma forma para diminuir o impacto gerado pelas ocorrências”, declarou. Ainda de acordo com o diretor-presidente, 10 minutos de ponte parada resultam em um congestionamento imediato de mais de 2 km.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 29-08-17

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