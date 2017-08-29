Portões para reversão de trânsito já estão em operação na 3ª Ponte

Os quatro portões instalados na Terceira Ponte, para desvio de trânsito, em situações nas quais o atendimento demore mais que 40 minutos, já estão em funcionamento. Segundo o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, com as aberturas é possível reverter o fluxo do trânsito, dependendo dos congestionamentos.

Dadalto ressalta que não se trata de uma solução completa para a questão da fluidez na Terceira Ponte nos horários de pico, ou nos casos de um grande incidente. "Mas é, sem dúvida, uma forma para diminuir o impacto gerado pelas ocorrências”, declarou. Ainda de acordo com o diretor-presidente, 10 minutos de ponte parada resultam em um congestionamento imediato de mais de 2 km.