Porto de Vitória divulga dados do sistema de controle de tráfego

A Coordenação de Gestão do Sistema de Gerenciamento do Tráfego de Embarcações (VTMIS) da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) divulgou o primeiro balanço dos últimos três meses do ano. O complexo portuário capixaba foi o primeiro a implantar o controle de navios em todo o País. Ao longo de 2017 incidentes como a presença de embarcações pesqueiras em mar aberto, sem máquinas, foram alguns desses incidentes que estiveram em atendimento na região do Porto de Vitória.