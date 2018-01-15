Porto de Vitória divulga dados do sistema de controle de tráfego

A Coordenação de Gestão do Sistema de Gerenciamento do Tráfego de Embarcações (VTMIS) da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) divulgou o primeiro balanço dos últimos três meses do ano. O complexo portuário capixaba foi o primeiro a implantar o controle de navios em todo o País. Ao longo de 2017 incidentes como a presença de embarcações pesqueiras em mar aberto, sem máquinas, foram alguns desses incidentes que estiveram em atendimento na região do Porto de Vitória.
Nesta edição do CBN Cotidiano, Mayhara Chaves, Diretora de Planejamento e Desenvolvimento e presidente em exercício da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo), traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Maiara Chaves - 15-01-18.mp3