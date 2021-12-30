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Setor portuário

Porto de Vitória bate recorde e movimenta oito milhões de toneladas em 2021

O entrevistado é o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglione

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:49

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:49
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
O Porto de Vitória, da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), bateu recorde de movimentação de cargas em 2021. Nos últimos 12 meses, saíram e entraram pelos cais de Vitória e Capuaba mais de oito milhões de toneladas. Mesmo com esse desempenho, o diretor-presidente da companhia, Julio Castiglioni, afirmou que a privatização da Codesa, prevista para começar em janeiro, vai ser muito positiva para o cidadão, porque haverá maior capacidade de investimentos em melhorias. Ouça:
Mário Bonella entrevista Julio Castiglione - 30/12/2021

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