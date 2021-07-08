Porto de Vitória: autorizada entrada de navios maiores à noite

Uma portaria do último dia 1º de julho publicada Diário Oficial da União trouxe mudanças para as regras da entrada de navios no Porto de Vitória. No texto, consta a autorização da Marinha para "a entrada noturna de navios com comprimento entre 206,00 e 220,99 metros, com calado máximo de até 10,67 metros, no Porto de Vitória". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Operações e Infraestrutura da Companhia Docas Do Espírito Santo (Codesa), João Augusto da Cunhalima, explicou que a decisão melhora as condições de operação do Porto de Vitória: "a autorização torna o Porto mais flexível, ou seja, navios que, anteriormente, aguardavam na barra, à luz do dia, para poder fazer a manobra de entrada, já vão poder fazê-la, diretamente. Você retira a restrição e flexibiliza o Porto".