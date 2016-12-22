Porto de águas profundas: Barra do Riacho vai passar por grande expansão a partir de 2017

O Espírito Santo é reconhecido como um estado onde a estrutura portuária tem destaque no país. O Porto de Vitória está próximo de terminar as obras de dragagem, o que deve acontecer até março do próximo ano. Mas as discussões em torno de um novo grande porto, para movimentação de cargas diversas e contêineres, sempre despertou muito debate. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Codesa, Luis Cláudio Montenegro, destaca que em 2017 a região de Barra do Riacho receberá novos investimentos e vai se expandir, se tornando o porto de referência para grandes navios que o Espírito Santo esperava.

"O nosso projeto mais importante para 2017 é o desenvolvimento do Porto de Barra do Riacho, que hoje tem operação privada de celulose, em Portocel, e a presença da Petrobras. A Fibria vai expandir a produção e assim vai ajudar a aumentar a infraestrutura do porto público existente. Isso vai tornar Barra do Riacho um dos portos mais importantes do país. Vamos anunciar isso em breve: uma expansão muito grande. É a expectativa mais concreta e mais rápida para que o Espírito Santo possa ter um porto competitivo e de mais relevância no Brasil".

Questionado sobre ser a alternativa a uma demanda histórica de um porto de águas profundas, Montenegro explica. "Aquela história do "porto de águas pronfundas" é um conceito. O Espírito Santo tem que ter um grande porto. Já o local que ele vai ficar, existem várias alternativas. Mas Barra do Riacho é a melhor delas".

Com essa expansão de Barra do Riacho, navios de grandes rotas internacionais passariam a usar o terminal. "É o melhor projeto de porto do Brasil. Estamos falando de navios com até 370 metros de comprimento, que não acessam o Porto de Vitória. Essas embarcações passariam por aqui assim como nos maiores portos do mundo, como Rotterdam, Xangai e Singapura. Eles estariam de volta ao Espírito Santo".

Ouça a entrevista completa: