Porto Central aguarda licença do Ibama para iniciar atividades

O investimento do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, começa a ganhar novos rumos. Nesta semana, a empresa - formada pelo Porto de Rotedã e a TPK Logística - recebeu uma licença da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq) que dá o aval para a construção do terminal.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Porto, José Maria Vieira de Novaes, explicou que a expectativa, a partir da agora, é a liberação da licença ambiental, junto ao Ibama, para o início efetivo da construção. "A expectativa é que até abril possamos conseguir a licença ao Ibama para o início das nossas atividades", explicou.