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Porto Central aguarda licença do Ibama para iniciar atividades

"A expectativa é que até abril possamos conseguir a licença ao Ibama para o início das nossas atividades", disse o diretor-presidente

Publicado em 20 de Janeiro de 2017 às 09:55

Publicado em 

20 jan 2017 às 09:55
O investimento do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, começa a ganhar novos rumos. Nesta semana, a empresa - formada pelo Porto de Rotedã e a TPK Logística - recebeu uma licença da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq) que dá o aval para a construção do terminal.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Porto, José Maria Vieira de Novaes, explicou que a expectativa, a partir da agora, é a liberação da licença ambiental, junto ao Ibama, para o início efetivo da construção. "A expectativa é que até abril possamos conseguir a licença ao Ibama para o início das nossas atividades", explicou.
Entrevista - Patricia Vallim - José Maria Novaes - 20-01-17

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