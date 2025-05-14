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Economia

Portaria sobre trabalho em feriados entrará em vigor em julho; entenda impactos

Ouça entrevista com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espirito Santo, Rodrigo Oliveira Rocha

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mai 2025 às 11:32
Comércio se movimenta para o Natal na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica
Comércio se movimenta na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
A partir de 1º de julho, entrará em vigor a Portaria nº 3.665/2023 que regulamenta o trabalho em feriados e domingos no setor de comércio. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), "originalmente publicada em novembro de 2023, a Portaria restabelece a legalidade em relação ao trabalho em feriados, considerando que o tema, no caso do comércio, é regulamentado pela Lei nº 10.101/2000, alterada pela Lei nº 11.603/2007. Essa legislação exige que a permissão para o trabalho em feriados seja negociada entre trabalhadores e empregadores por meio de convenção coletiva, além de respeitar as legislações municipais aplicáveis (art. 6º-A)", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espirito Santo (Sindicomerciários-ES), Rodrigo Oliveira Rocha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Oliveira Rocha - 14-05-25.mp3
Em nota, a Federação do Comércio explicou que a "Convenção Coletiva de Trabalho pactuada pela Fecomércio-ES e seus sindicatos filiados com o Sindicomerciários para o período 2023/2025 autoriza o trabalho do comércio em geral nos feriados estaduais, municipais e federais, inclusive em dias de eleições. Excepcionalmente, é proibido o labor nos feriados de 25 de dezembro, 1º de janeiro e 1º de maio".

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