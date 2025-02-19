Portaria adia obrigatoriedade de carimbo na casca de ovo em todo o Brasil

Prevista para entrar em vigor a partir de março deste ano, a portaria do Ministério da Agricultura que previa que todos os ovos comercializados no Brasil deveriam ter data de validade carimbada diretamente na casca foi adiada por mais 6 meses. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de ovos do Brasil, sendo a cidade de Santa Maria de Jetibá considerada a capital do ovo no país. O diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo, Nélio Hand, explica o que deve mudar para os produtores e se a regra deve mexer com a rotina dos consumidores. Ouça a conversa completa e entenda!