Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Portaria adia obrigatoriedade de carimbo na casca de ovo em todo o Brasil
Economia

Portaria adia obrigatoriedade de carimbo na casca de ovo em todo o Brasil

Ouça entrevista com o diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo, Nélio Hand

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2025 às 11:21
Ovos, produção, avicultura
Ovos, produção, avicultura Crédito: Unsplash
Prevista para entrar em vigor a partir de março deste ano, a portaria do Ministério da Agricultura que previa que todos os ovos comercializados no Brasil deveriam ter data de validade carimbada diretamente na casca foi adiada por mais 6 meses. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de ovos do Brasil, sendo a cidade de Santa Maria de Jetibá considerada a capital do ovo no país. O diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo, Nélio Hand, explica o que deve mudar para os produtores e se a regra deve mexer com a rotina dos consumidores. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nélio Hand - 19-02-25.mp3
Portaria Ministério Agricultura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados