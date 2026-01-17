Portal permite passeios virtuais por pontos turísticos e históricos na Serra

Ruínas da Igreja de São José do Queimado Crédito: Vitor Jubini

Conhecer praias, montanhas, sítios históricos e até ambientes de inovação da Serra sem sair de casa passou a ser possível com o lançamento do portal Serra 360º, plataforma digital que oferece passeios virtuais em 360 graus por diferentes pontos do município. A iniciativa utiliza tecnologia imersiva para apresentar cartões-postais, espaços culturais e áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico local. Quem explica é o secretário Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, da Prefeitura da Serra, Pedro Trindade. Ouça a conversa completa!

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Disponível gratuitamente na internet, o portal permite que moradores, turistas e interessados explorem de forma interativa locais como praias, lagoas, parques, praças, museus e áreas de preservação ambiental. Um dos destaques é o Mestre Álvaro, maior formação rochosa litorânea do Espírito Santo, conhecido pela biodiversidade, trilhas e vista panorâmica que marca a paisagem serrana.

Outro ponto apresentado no tour virtual é o Sítio de São José do Queimado, área que recentemente recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil. A visita digital permite observar detalhes do local e compreender sua importância histórica e cultural, funcionando também como ferramenta de educação patrimonial e preservação da memória. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Pedro Trindade, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!