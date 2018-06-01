Portal Eleições Sem Fake vai fiscalizar campanhas nas redes sociais

As ‘fake news’ ou notícias fraudulentas podem ser um fator a influenciar o direcionamento das eleições deste ano. Favoráveis a candidatos de acordo com o interesse político por trás do redator e de quem compartilha nas redes sociais, a partir de mentiras. Para evitar a confusão, o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fabrício Benevenuto, desenvolveu junto ao seu grupo de estudos o software “Eleições sem Fake”, para que as pessoas possam conferir se há fraudes no texto jornalístico. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano.