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Portal Eleições Sem Fake vai fiscalizar campanhas nas redes sociais

A ferramenta permite que pessoas possam conferir se há fraudes no texto jornalístico

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 15:47

Publicado em 

01 jun 2018 às 15:47
As ‘fake news’ ou notícias fraudulentas podem ser um fator a influenciar o direcionamento das eleições deste ano. Favoráveis a candidatos de acordo com o interesse político por trás do redator e de quem compartilha nas redes sociais, a partir de mentiras. Para evitar a confusão, o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fabrício Benevenuto, desenvolveu junto ao seu grupo de estudos o software “Eleições sem Fake”, para que as pessoas possam conferir se há fraudes no texto jornalístico. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - Patricia Scalzer - Fabricio Benevenuto - 18.13s - 01-06-18
 

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